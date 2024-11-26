Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Fen Edebiyat Fakültesi Akreditasyon Sonuç Bildirgesi Toplantısına katıldı.Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Fen Edebiyat Fakülteleri Akreditasyonu (FEDEK) kapsamında gerçekleştirilen değerlendirme sonuç bildirgesi toplantısına katıldı.EBYÜ Senato Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıda Rektör Levent’in yanı sıra, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. A. Ercan Ekinci, Prof. Dr. Çağrı Çırak, Genel Sekreter Doç. Dr. M. Cihat Özgenel ve Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kenan İnan ile birlikte Biyoloji, Coğrafya, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih ve Sosyoloji bölümlerinin akreditasyon yetkilileri de yer aldı.Toplantıda, FEDEK tarafından yapılan Fen Edebiyat Fakültesinin akreditasyon sürecine ilişkin değerlendirme sonuçları hakkında bilgi paylaşımında bulunuldu. Rektör Levent, akreditasyon sürecinin önemine vurgu yaparak, akademik standartların yükseltilmesi ve eğitim kalitesinin artırılması konusundaki kararlılıklarını yineledi.