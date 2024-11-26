Altınbaşak Beldesinde kadın işletmeci ekşi mayalama tekniğiyle ekmek üretecek.Vali Hamza Aydoğdu, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Üzümlü Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut, Altınbaşak Belediye Başkanı Engin Deniz, il ve ilçe protokol üyeleriyle birlikte Üzümlü ilçesi Altınbaşak beldesi Büyük Kadağan Mahallesi’nde faaliyete geçen Tane Ekmek Fırınının açılış programına katıldı.Ata tohumu karakılçık buğdayı kullanılarak ekşi mayalama tekniğiyle ekmek, makarna ve erişte gibi ürünlerin üretileceği işletmenin hayırlı olmasını dileyen Vali Aydoğdu; Girişimci Destek Programı kapsamında projesi kabul edilen ve kadın girişimci kuruluş desteği, makine, teçhizat ve personel desteğinden yararlanarak işletmesini faaliyete geçiren işletme sahibi Gizem Demirbüken’i tebrik etti.El emeği, organik ve doğal ürünlerin önemine değinen Vali Aydoğdu; ata tohumunun sağlık açısından çok önemli olduğunu, bu nedenle Erzincan’da Ata Tohumu Merkezi kurmak için çalışmalar yapıldığını belirterek bu tür doğal üretim yapan işletmelerin daha da artması için desteklerin devam edeceğini belirtti.Vali Aydoğdu, daha sonra beraberindeki protokol üyeleriyle birlikte işletmeyi gezerek üretilen ekmeklerden tattılar.