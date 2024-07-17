Erzurum Teknik Üniversitesi’nde (ETÜ) 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında “Darbeler ve Demokrasi” konulu panel gerçekleştirildi.Prof. Dr. Muammer Yaylalı Konferans Salonu’nda düzenlenen panele çok sayıda akademik ve idari personel katıldı.ETÜ Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Yusuf Ziya Sümbüllü’nün moderatörlüğünde düzenlenen panelde Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oğuzhan Ekinci, Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Aydoğdu ve Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Mehmed Gökhan Polatoğlu panelist olarak yer aldı.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından günün anlam ve önemine istinaden hazırlanan video gösteriminin ardından panelin açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Sümbüllü, milli iradeye karşı gerçekleştirilen hain darbe girişiminin unutulmaması ve unutturulmaması gerektiğini ifade ederek: “Hepimiz 15 Temmuz günü yaşananlara şahitlik ettik. Bir kısmımız meydanlarda yer aldık, bir kısmımız da hanelerimizde bu hüznü ve endişeyi yaşadık. Ama çok şükür ki tuzak kuranlar kendi kurduğu tuzakta perişan hale geldiler. Bu anlamda darbe teşebbüsünde bulunanları nefretle ve şiddetle kınıyoruz. Bu süreçte şehit olan tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimize de şükranlarımızı sunuyoruz. İnşallah ülkemiz bir daha böyle alçak bir tezgahla karşı karşıya kalmaz”Açılış konuşmasının ardından devam eden panelde konuşmacılar darbeler, demokrasi, darbelerin demokrasi açısından oluşturduğu riskler ve Avrupa’daki darbeler hakkında dinleyenlere bilgiler verdi. Program Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Uğur Akbulut’un panelistlere teşekkür belgesi takdim etmesi ile sona erdi.