Erzincan’da 2 kilo 249 gram Afyon sakızıyla yakalanan İran uyruklu 3 kişi uyuşturucu ticaretinden tutuklandı.Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanımının ve ticaretinin engellenmesine yönelik yapılan çalışmalarda; Akyazı Polis Uygulama Noktasında durdurulan otobüste arama yapıldı. Otobüs yolcularından M.A., M.K. ve M.S.M. isimli İran uyruklu 3 şüphelinin yutma yöntemi kullanarak uluslararası uyuşturucu madde ticareti yaptıkları belirlenerek hastanede yapılan röntgen çekimlerinde vücutlarından 2 kilo 249 gram Afyon sakızı ele geçirildi.Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli Türk Ceza Kanunu 188. maddesince “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.