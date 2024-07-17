Malatya’da rezerv alan ilan edildikten sonra yıkımına karar verilen Kışla Caddesi’ni ziyaret eden MAGİNDER Başkanı Salih Karademir, “Esnafımızı ve yöneticilerimizi sağduyulu olmaya davet ediyoruz” dedi.Saray Mahallesi’nde deprem sonrası çalışmalar sürerken Kışla Caddesi’ndeki esnafların kendilerinden habersiz elektriklerinin kesildiğini söyleyip dün caddeyi kapatmasının ardından bölgeye giden Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği (MAGİNDER) Başkanı Salih Karademir esnaf ile görüştü.Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Karademir, çarşının Malatya’nın kalbi olduğunu belirterek, “Esnaflar Malatya’mızın kanıdır. Kışla Caddesi esnafımız ekmeğinin derdindedir. Bugün Kışla caddesinde yaşanılan olaylar şehrimiz adına utanç vericidir. Kimse devletimizin polisini ve esnafımızı karşı karşıya getirecek olaylara prim vermemelidir. Bizler hem esnafımızı hem de yöneticilerimizi sağduyulu olmaya davet ediyoruz. Ortak akılla ve istişareyle sorunların çözülmesi gerektiğine inanıyoruz” dedi.Kışla caddesi esnafının Kapalı Çarşı üstünde veya benzeri uygun bir yerde konteyner işyerlerinde çalışmalarına devam etmek istediğini belirten Karademir, “Esnafımız mağdur edilmemeli, bilinmeli ki Malatya ayağa kalkacaksa esnafla ayağa kalkacaktır. Onların bize, bizlerin onlara ihtiyacı vardır. Bu anlamda herkesi sağduyulu olmaya davet ediyoruz. Esnafımızın sesine kulak vermeliyiz. MAGİNDER ailesi olarak esnafımızın yanındayız. Esnafımızda Malatya için devletimize yardımcı olacağına inanıyoruz” diye konuştu.