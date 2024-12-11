Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) tarafından aile şirketlerinde kurumsallaşma konferansı düzenlenecek.Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası, kentin sanayi ve ekonomisini geliştirmeye yönelik çalışmalarını sürdürürken, üyelerine yönelik hizmet içi eğitim seminerlerini de devam ettiriyor. Geçmiş dönemde yatırımcıların ihtiyaç duyduğu, teşvik mevzuatları, ekonomi, hukuk gibi birçok konuda eğitim programları düzenleyen Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası, aile şirketlerinde kurumsallaşma teknikleri konulu yeni bir seminer düzenleyecek.Son yıllarda aile şirketlerinin kurumsallaşma ilkeleri ve kendi şirket anayasalarını oluşturmamaları sebebiyle sorunlar yaşandığına dikkat çeken Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, ‘’Şirketlerimizin daha sağlam ve ilkeleri oluşturulmuş bir zeminde hizmet vererek büyümeleri amacıyla üyelerimize yönelik aile şirketlerinde kurumsallaşma teknikleri konusunda seminer düzenledik. Seminere tüm üyelerimiz katılmalarını bekliyoruz” dedi.Eğitimci-yazar Onur Yeşilçavdar’ın iş insanları ve genç girişimcilere yönelik vereceği konferans, 12 Aralık Perşembe günü saat 15.00’da Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda gerçekleştirilecek.