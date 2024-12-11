MUŞ (İHA) – Muş’un Bulanık İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, köy okulu öğrencileriyle bir araya gelerek bol kitap okumaları için tavsiyede bulundu.Bulanık İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel; Şehittahir, Köprüyolu, Erentepe YİBO, Gündüzü ve Karaağıl köy okullarını ziyaret etti. Okulların eğitim durumu ve ihtiyaçları hakkında bilgi alan Tunçel, kurum yöneticileri ile görüşüp taleplerini dinledi. Sınıf ziyaretlerinde öğrencilerle yakından ilgilenerek sohbet eden Tunçel; “Kurum olarak sizin başarınız ve yarınlara daha iyi hazırlanmanız, daha iyi bir geleceğe sahip olmanız için sürekli bir gayret içindeyiz. Daha güzel bir gelecek için okul size bu ortamı sağlarken, sizin de daha çok çalışıp yarınlara daha iyi hazırlanmanız gerekir. Kendini ifade etmenin en iyi yolu bol kitap okumaktır. Sizlerden isteğim bolca kitap okuyun. Burada yetişecek her bir çocuğun vatanına, milletine faydalı ahlak sahibi, prensip sahibi bireyler olmasını istiyoruz. Çocuklarımızın hepsi birer işlenmemiş ham mücevher durumundadır. Sizler işlerseniz hepsi birer pırlanta, hepsi birer inci olabilir. Ama işlemezseniz toprak altında kalan madenler gibi hiçbir değerleri olmaz. Bu ustalığı başarmamız lazım” şeklinde konuştu.