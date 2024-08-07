İŞ-POZİTİF projesi kapsamında ETSO ile İŞKUR arasında Sigorta Acentelerinde istihdam edilmek üzere 60 kişilik mesleki eğitim kursu protokolü imzalandı.Başkan Özakalın’dan projeye destek mesajıProtokol imza töreninde konuşan ETSO Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalın, “Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası olarak faaliyetlerimizde kamu kaynaklarından şehrimizdeki istihdam alanlarına en fazla, en etkin nasıl fayda sağlarız düşüncesiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Üyelerimizin mensubu olduğu Doğu Anadolu Sigorta Acenteleri Derneği Başkanı ve Meclis Başkan Vekilimiz Serkan DAŞ’la Sigortacılık sektörü ile ilgili sürekli istişare halindeyiz.Bu minvalde İŞKUR İl Müdürlüğümüz ile birlikte personel istihdamını artırma hususlarında, verimli görüşmeler sonucunda böyle bir protokol imzalama niyeti ortaya koyduk. Bugün de burada Sigorta Acentelerinde istihdam edilmek üzere 60 kişilik Meslek Eğitim Kursu’nun düzenlenmesi için bir araya gelmiş bulunmaktayız.Şehrimizde 320 çalışana istihdam sağlayan 110’un üzerinde Sigorta acentesi var. Kadın istihdamının artırılmasına yönelik bu çalışmalar önem arz etmektedir. Bundan dolayı mesleki eğitim kurslarının 3 aydan 6 aya çıkarılmasının daha faydalı olacağına inanıyoruz. Projede emeği geçen Doğu Anadolu Sigorta Acenteleri Derneği, İŞKUR İl Müdürlüğümüz ve protokolümüze katılımlarından dolayı herkese ayrı ayrı teşekkür ediyor, hayırlara vesile olmasını diliyorum.” dedi.ETSO Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalın, İŞKUR İl Müdürü Abdulkadir Mutlu, ETSO Meclis Başkanı Gökhan Yılmaz ve Doğu Anadolu Sigorta Acenteleri Derneği Başkanı Serkan Daş protokolü katılımcıların huzurunda imzaladılar.