Erzurum’da eski Mareşal Fevzi Çakmak Hastanesi Binası, Erzurum Lisesinin hizmetine tahsis edildi.Erzurum’un Yakutiye ilçesi Gez Mahallesi’nde yer alan ve Millî Savunma Bakanlığına tahsisli olan, 31 bin 738 metrekare yüzölçümlü Eski Mareşal Fevzi Çakmak Hastanesi binası, Erzurum Lisesi tarafından sınıf ve eğitim alanı olarak kullanılmak üzere Millî Eğitim Bakanlığına tahsis edildi. Tahsis süreci, her iki Bakanlığın onayı ve Vali Mustafa Çiftçi ile 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ arasında imzalanan protokol ile tamamlandı.02 Ocak 2025 Perşembe günü Vali Mustafa Çiftçi ile 9 Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ arasında imzalanan protokol kapsamında; tarihi binada yer alan Gıda Kontrol Müfreze Komutanlığı ile Bölge Bando Komutanlığı, Harbiye-2 ve Palandöken Kışlalarına taşınacak. Bu taşınma süreci için ihtiyaç duyulan bina bakım ve onarım çalışmalarını İl Milli Eğitim Müdürlüğü üstlenecek. Ayrıca yeni orduevi yapılana kadar, Eski Mareşal Fevzi Çakmak Hastanesi binasının bitişiğinde bulunan motel, Millî Savunma Bakanlığı tarafından kullanılmaya devam edecek.Vali Mustafa Çiftçi, sürecin tamamlanmasında katkı sunan Millî Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin ve Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler’e teşekkürlerini iletti. Vali Çiftçi, tarihi binanın Erzurum Lisesi öğrencilerine yeni bir eğitim alanı olarak kazandırılmasının, Erzurum’un eğitim hayatı açısından önemli bir adım olduğunu, ifade etti. Yeni tahsis edilen bu alanın eğitim camiasına ve öğrencilere hayırlı olması temennisinde bulundu. Vali Mustafa Çiftçi, konuyu takip edip Erzurum lehine girişimlerde bulunan Erzurum Milletvekillerine, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’e, AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu’na da teşekkür etti.