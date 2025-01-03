Erzurum’a bağlı Uzundere İlçe Müftülüğü organizesinde, ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik meddah gösterisi düzenlendi.Meddah gösterisi, Uzundere Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonunda, tiyatro eğitimi almış aynı zamanda Erzurum’un Olur ilçesinde İmam Hatip olarak görev yapan Yusuf Yıldırım tarafından icra edildi. Katılımcıların büyük ilgiyle takip ettikleri programın ilki gerçekleştirilirken İlçe Müftüsü Fatih Tayak “Meddah” gösterisinin belirli zaman aralıkları ile devam edeceğini ifade etti. Program öğrencilere yapılan ikramlarla sona erdi.