İstanbul Sanayi Odası tarafından düzenli şekilde açıklanan Türkiye’nin en büyük 500 Sanayi Kuruluşu “İSO İlk 500 2023 Listesi” yayınlandı ve her zaman olduğu gibi Erzurum’un gururu Aşkale Çimento yine listede yerini aldı.Bir önceki yıla göre 30 sıra birden yukarı yükselerek 334. Sırada yerini alan Aşkale Çimento’nun sağladığı başarı tüm Erzurum sanayicilerine örnek bir hikâyeyi ortaya koyarken, Aşkale Çimento’nun ve bağlı bulunduğu Erçimsan Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, bu başarıya ilişkin özet bir değerlendirmede bulundu.Her ne kadar listede 334. Sırada görünse de, aslında Aşkale Grubuna bağlı Kavçim Entegre Çimento Fabrikasının ayrı bir tüzel kişiliği bulunması sebebiyle hesaplamalara dahil edilmediğini, Kavçim’in de dahil edilmesi durumunda 243. sıraya yükselmiş olacağını vurgulayan Yücelik sözlerine şu şekilde devam etti:“Erçimsan Holding ve Aşkale Çimento bizim için sıradan bir şirket değil. 30 yıllık bir emeğin, bir gönül seferberliğinin meyvesidir. Yüzde yüz yerli ve Türk sermayesine sahip bir şirket olarak bizi pek çok şirketten farklı kılan şey, hayır dualarının üzerine inşa edilmiş bir geçmişe sahip olmamızdır. 30 yıl önce bir fabrika ile çıktığımız yolda, bugün Türkiye’nin en büyük dördüncü çimento üreticisi olarak kimsenin hayal dahi etmeyi düşünmediği bir noktaya geldik. Aşkale Çimento’yu Türkiye’nin 500 Dev şirketi içerisine taşıyabilmiş olmak ve uzun yıllardır bu listede yer alıyor olmak elbette memnuniyet ve gurur veriyor. Listedeki pek çok şirket birden farklı sektördeki faaliyetleriyle ilk 500’e girerken, bizim bunu sadece çimento sektörüyle başarmış olmamız da ayrı bir nokta. Üstelik, Aşkale Grubumuzun listedeki yeri hesaplanırken Kavçim fabrikamız bu hesaplamaya dahil edilmiş olsa, 334 değil de 243. sıraya kadar yükselmiş olacağız.”Dev 500 Sanayici içerisinde yer alabilen tek Erzurum şirketi olarak Aşkale Çimento’nun yıllardır yakalanmış olduğu bu başarının sebebi sorulduğunda ise, Yücelik şu hususları vurguladı: “Biz Aşkale Çimento’yu bir evlat gibi görüp 30 yıllık emekle büyüttük. Bunu, çıktığımız yolda sırt sırta verdiğimiz hemşerilerimizle birlikte başardık. Az önce ifade ettiğim gibi, bu bir gönül seferberliğiydi ve başarının sırrı da tam olarak budur. Gelecek hayalimizden hiçbir zaman vazgeçmedik, ama günün şartlarını da asla görmezden gelmedik. Ayaklarımız yere basarak attığımız planlı ve stratejik adımlar sayesinde bizim asıl hedefimiz Türkiye’nin ilk 10 Dev Şirketi arasına girebilmek. Bu dediklerimi okuyacak olanların bir kısmı muhtemelen bu hayalimize de güleceklerdir. Ama biz bu konularda tecrübeliyiz. 30 yıl önce gülünen hayallerimiz nasıl bugün tek tek gerçeğe döndüyse, 30 yıl sonra da bugünkü hayallerimizi bir bir alkışlayacakları günler gelecektir. Bu başarı, emekleriyle gece gündüz demeden Aşkale Çimento’yu omuzlarında taşıyan çalışma arkadaşlarımızın sayesinde elde edildi. Çalışma arkadaşlarımızın her birine ve bizlere olan güvenini hiçbir zaman esirgemeyen Erzurumlu kardeşlerime tek tek teşekkür ediyorum.”Lütfü Yücelik, Erzurum’dan başka bir şirketin de bu listede yer almamış olmasının en büyük üzüntüsü olduğunu belirtirken, ilerleyen yıllarda Erzurum’daki farklı şirketlerle birlikte ilk 500’de yer almanın mutluluğunu yaşama isteğinin en büyük duası olduğunu vurguladı.Bu başarıların önümüzdeki yıllarda katlanarak büyüyeceğini ümit eden Erzurum halkının, ilerleyen dönemlerde Aşkale Çimento tarafından yapılacak atılımları da merakla beklediği görülüyor.