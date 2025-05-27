İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından her yıl açıklanan "Türkiye’nin En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu" araştırmasının 2024 yılı sonuçları açıklandı. Aşkale Çimento, gösterdiği güçlü performansla listede geçen yıla göre tam 50 basamak birden yükselerek 284. sıraya yerleşti. 2022 yılından beri kesintisiz yükselişini sürdüren Aşkale Çimento, geçen yıl 364. Sıradan 334. Sıraya yükselmiş ve 30 sıra üste tırmanmıştı. Bu yıl yine bir rekora imza atarak 50 sıra daha üste yükselen Aşkale Çimento, ilk 100 hedefine doğru emin adımlarla ilerliyor.Erçimsan Holding’in amiral gemisi olan Aşkale Çimento’nun İcra Kurulu Başkanı Fatih Yücelik, başarının temel taşlarını üretim gücü, verimlilik, sürdürülebilirlik ve stratejik planlama biçiminde özetlerken, istikrarlı büyümenin formülünü de planlı ve akılcı yatırım, geleceği okuyarak doğru adım atmak ve inandığı yolda azimle yürümek şeklinde açıkladı. Yücelik, konuşmasında; "Bu başarı, sadece sıralamadaki bir yükseliş değil; aynı zamanda tüm çalışanlarımızın, paydaşlarımızın ve iş ortaklarımızın özverili emeğinin bir yansımasıdır. Türkiye sanayisine değer katmaya ve sektörümüze öncülük etmeye devam edeceğiz. Yüzde yüz yerli sermaye ile çıktığımız yolda her geçen gün daha yukarı tırmanırken, nihai hedefimiz olan ilk 10’a girme öncesindeki ara durağımız olarak gördüğümüz ilk 100 hedefimize yaklaşıyor olmaktan da mutluluk duyuyoruz. Aşkale Çimento, yerli üretim gücünü koruyarak iç ve dış pazarlardaki etkinliğini artırmayı, istihdamı desteklemeyi ve çevre dostu üretim ilkeleriyle ülke ekonomisine katkı sağlamayı sürdürmektedir" ifadelerine yer verdi. Erzurum’dan ilk 500 listesine girebilen tek şirketin yine Aşkale Çimento olduğunun hatırlatılması üzerine Yücelik şu değerlendirmelerde bulundu:"Geçtiğimiz yıl açıklanan listelerle birlikte Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Lütfü Yücelik, en büyük duasının bu liste içinde başka Erzurum firmalarının da olacağı günleri görmek ve bu mutluluğu birlikte yaşamak olduğunu ifade etmişti. Ne yazık ki bu sene nasip olmadı. Ama Aşkale Çimento olarak hemşerilerimize ilham olabilmeyi ve gelecek yıllarda birden fazla Erzurumlu şirketimizle birlikte bu gururu yaşayabilmeyi hevesle bekliyoruz. Vefakâr, fedakâr ve cefakâr gönüllerin omuzlarında yükselen Erçimsan Holding ve Aşkale Çimento, eminim ki imza attığı başarılarıyla Anadolu’da yerli sermaye ile kurulan pek çok firmaya da örnek olabilecektir."2024 yılında aldığı ödüllerle adından sıkça bahsedilen Aşkale Çimento, yenilikçi ürünleri ve Yeşil Çimento Sertifikasında Türkiye’nin öncüsü olarak çimento sektöründe dikkat çeken bir performansla ilerliyor.Tüpraş’ın yine 1. Sıradan, Ford Otomotiv’in de 2. Sıradan girdiği Türkiye’nin dev 500 Sanayi Şirketi listesi, Aşkale Çimento gibi hedefini iddialı şekilde ortaya koyan sanayi şirketleri açısından büyük bir prestij göstergesi olarak yayınlanıyor.