3. Erzurum Çalıştayı sonuç toplantısı “2034’e doğru Erzurum” sloganıyla Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonunda düzenlendi.Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) tarafından Erzurum’un sosyo-ekonomik gelişiminin, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve 35 meslek komitesinden oluşan “Ortak Akıl Platformu” tarafından değerlendirildiği toplantıda; bölgenin sanayi, turizm, tarım, hayvancılık, lojistik, enerji, spor, ulaşım ve eğitim sektörlerinin gelişimine yönelik sekiz ana başlıkta sunumlar gerçekleştirildi.Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum Baro Başkanı Mesut Öner, ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Atatürk Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Yüksel Göktaş, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, MHP İl Başkan Vekili Cihan Aksakal, Palandöken Belediye Başkanı Av. Muhammed Sunar, Ağrı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Saim Alpaslan, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, akademisyenler ve STK temsilcilerinin katıldığı toplantıda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin, Dünya Odalar Federasyonu ve TOBB Yönetim Kurulu Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile Erzurum Ak Parti Milletvekili Av. Fatma Öncü’nün tebrik mesajları okundu.Toplantının ev sahipliğini yapan ETSO Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalın, programda yaptığı açılış konuşmasında, Erzurum’un 2034 vizyonunun oluşturulması amacıyla gerçekleştirilen çalıştay programının şehrimiz için hayırlara vesile olmasını dileyerek katılımcılara teşekkür etti.“2034’e Doğru Erzurum”Özakalın konuşmasında çalıştay verilerinin toplanması noktasında 2 bin 400’den fazla üye ile çevrimiçi ve yüz yüze anket yöntemiyle görüşüldüğünü, 35 meslek komitesi ve yirmiden fazla paydaş toplantısı ile yaklaşık bir yıllık yoğun çalışma sonucu verilerin derlendiğini söyledi. Özakalın konuşmasını şöyle devam ettirdi, “ETSO olarak stratejik planlamalarımız çerçevesinde şehrimizin gelişim ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak sürdürülebilir “2034 Vizyonu”muzu oluşturmak amacıyla bir yılı aşkın süredir canla başla çalışıyoruz. 2010 yılında başlattığımız ardından 2014 yılında ikincisini düzenlediğimiz çalıştay serimizin üçüncüsünü, oluşturduğumuz “Ortak Akıl Platformu’yla ve “2034’e doğru Erzurum” sloganıyla gerçekleştiriyoruz.”“Bilgi faydaya dönüştüğünde kıymetlidir”Hedeflerinin Erzurum’u bölgesinin cazibe merkezi yapmak olduğunu söyleyen Özakalın, 2034 vizyonlarının ise şehri; sanayi, tarım, turizm ve lojistik sektörlerinde öncü bir konuma getirerek sürdürülebilir kalkınmayı hedefleyen bir Erzurum oluşturmak olduğunu söyledi. Konuşmasında bilginin faydaya dönüştürülmesi gerektiğinin altını çizen Özakalın, “ Üniversiteler ile iş birliğinin güçlendirilmesi gerekiyor. Bilgiyi faydalı bir şekilde kullanarak Erzurum’un sanayi, tarım ve turizmdeki rekabet gücünü artırabiliriz. Bu bağlamda üniversitelerimizin yenilikçi projelerle sanayiye katkı sağlayacağı kanaatindeyim.” dedi.“Stratejik konumumuzu değerlendirmeliyiz”Erzurum’un coğrafi konumu itibarıyla stratejik bir noktada bulunduğunu söyleyen Özakalın, özellikle yakın zamanda ticaret yollarında yaşanan gelişmelerin şehrin stratejik konumunu daha da değerli hale getirdiğini vurgulayarak uluslararası ticaret ve lojistik merkezi olma noktasında aksiyon alınması gerektiğinin altını çizdi.2034 hedeflerini beş başlıkta ele alarak yol haritasını belirlediklerini söyleyen Özakalın hedeflerini sıralayarak konuşmasını şöyle sonlandırdı. “Hayal kuran ancak hayalperest olmayan, hedefe sadık gençler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Ortak hedeflere ulaşmak için birlikte çalışma kültürünü önemsiyoruz. Erzurum’u sağlık, turizm, sanayi, tarım, hayvancılık ve finans sektörlerinde cazibe merkezi haline getirmek istiyoruz. Devlet teşvikleri ve kalkınma projelerinde maksimum faydayı hedefliyoruz. İhracatımızın yarısını ABD ve Avrupa pazarlarına yönlendirme çabası içerisindeyiz. Çalıştayımızın hazırlık ve düzenlenmesi noktasında katkılarından ve katılımlarından dolayı tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Yakın bir zamanda çalıştayımızın sonuç raporunu sizlerle paylaşacağımızı belirtiyor, etkinliğimizin Erzurum’un geleceğine uzanan yolda önemli bir adım olmasını diliyorum.”Çalıştayın sonuç toplantısında bir konuşma yapan Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, kalkınma planları doğrultusunda hazırlanan raporların ülkemizin ekonomik gelişimine paralel olarak gittikçe önem kazandığını belirterek düzenlenen çalıştayı oldukça kıymetli bulduğunu söyledi. Konuşmasında sanayi ve hizmet sektöründeki son dönem yatırımlarından olan 2. Organize Sanayi Bölgesi’ne dikkat çeken Vali Çiftçi, 2. OSB’nin genişletilmesi için girişimlerinin devam ettiğini belirtti. Cumhuriyet tarihi boyunca en büyük yatırımlara ve kalkınma hamlelerine imza atan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür eden Vali Çiftçi, çalıştayın düzenlenmesinde emeği geçenleri tebrik etti.Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise konuşmasında çalıştayda bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, çalıştay düzenleme ekibine ve ETSO yönetimine teşekkür etti. Başkan Sekmen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye’nin her köşesinde olduğu gibi Erzurum’da da yapılan yatırım ve kalkınma hamlelerinin kendileri için büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu kaydederek Erzurum’un zengin potansiyelini harekete geçirmek ve Erzurumluların refahını artırmak için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çizdiği yolda ilerlemenin sorumluluğunda olduklarını vurguladı.Çalıştayda 8 ana başlıkta sunumlar gerçekleştirildiÜçüncü Erzurum Çalıştayı sonuç toplantısında 8 ana başlıkta sunumlar gerçekleştirildi. ETSO Meslis Başkanı Gökhan Yılmaz’ın koordinesinde düzenlenen sunum serisinde; ETSO Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Karakaya, sanayi, imalat ve teşvik konularında bilgilendirme yaparken, ETSO Meclis Üyesi Mehmet Melik Kaya ticaret gündemiyle bir sunum gerçekleştirdi. ETSO Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Çizmelioğlu sunumunda tarım ile bitkisel ve hayvansal üretim konularında katılımcıları bilgilendirdi. ETSO 34. Meslek Komite Başkanı Abdulkadir Ergün’ün turizm, sağlık ve spor başlıklarından oluşan sunumunun ardından ETSO Dış İlişkiler Komisyon Başkanı Erdinç Balkaya ulaşım ve dış ticarete yönelik bilgilendirme yaptı. Çalıştayda; ETSO 35. Meslek Komite Başkanı Tarık Yıldırım kentleşme, ETSO Meclis Üyesi Abdullah Samancı eğitim, TOBB Erzurum KGK Başkanı M. Kübra Alioğulları ise istihdam ve işsizlik konularında birer sunum gerçekleştirdi.Çalıştay soru cevap bölümünün ardından plaket takdimiyle sona erdi.