Erzurum’da bu yılın Ocak-Haziran ayları düzeyinde 14 patent başvurusu gerçekleştirildi. İl patent başvurusu sayısı yüksekliği bakımından Doğu Anadolu Bölgesi illeri sıralamasında Elazığ’ın ardından 2, Türkiye illeri sıralamasında ise 24. sırada yer aldı.Haziran ayı bölgesel sonuçlar ve ErzurumTÜRKPATENT Haziran ayı verileri üzerinden DOSİAD tarafından gerçekleştirilen analizlere göre ay içinde, Erzurum’dan 4, KUDAKA İstatistik Bölgesi illerinden 5, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinden 10, Doğu Anadolu Bölgesi illerinden 21, ülkeden 562 başvuru gerçekleşti.Ocak - Haziran dönemi bölgesel sonuçlar ve ErzurumTÜRKPATENT verileri kaydında DOSİAD tarafından gerçekleştirilen hesaplamalara göre Ocak - Haziran döneminde Erzurum’dan 14, KUDAKA İstatistik Bölgesi illerinden 21, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinden 29, Doğu Anadolu Bölgesi illerinden 75, ülke toplamında ise 3 bin 56 başvuru kaydedildi.Erzurum’un başvuru payıDOSİAD’ın veriler üzerinden gerçekleştirdiği tespitlere göre, bu yılın Ocak - Haziran ayları kaydında Erzurum’dan gerçekleştirilen Patent başvuru sayısı KUDAKA istatistik Bölgesinde yüzde 66,6, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde yüzde 48,27 Doğu Anadolu Bölgesinde yüzde 18,7, ülkede yüzde 0.45’lik pay gösterdiErzurum patentte 24. sıradaErzurum 6 aylık bazda patent başvuru sayısı yüksekliği bazında Türkiye illeri sıralamasında 24’üncü sıraya indi. Ülkede patent başvuru sayısının en yüksek olduğu iller; İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Bursa, Sakarya, Konya, Kayseri, Gaziantep, Mersin, Adana, Trabzon, Eskişehir, Antalya, Samsun, Manisa, Çanakkale, Elazığ, Sivas, Denizli, Tekirdağ, Tokat, Diyarbakır, Erzurum, Şanlıurfa olarak bildirildi.Bölge illeri patentTÜRKPATENT verilerine göre; bu yılın ilk 6 ayında Ağrı’dan 2, Bingöl’den 2, Erzincan’dan 5, Erzurum’dan 14, Malatya’dan 9, Van’dan 8, Tunceli’den 7, Elazığ’dan 21, Muş’tan 1, Ardahan’dan 2, Kars’tan 3 patent başvurusu yapıldı.