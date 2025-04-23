Erzurum’da Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından tavuk döner işletmelerine yönelik denetim yaptı.Erzurum Valiliği, ülke genelinde sosyal medyada çıkan olumsuz haberler üzerine Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce, Yakutiye, Palandöken ve Aziziye ilçelerimizde bulunan 89 tavuk döner işletmesine denetim yapıldığını açıkladı. Bu işletmelere; tavuk döner pişirilmesi sırasında çapraz bulaşmaya yol açmaması için pişmiş dönerin üzerine çiğ döner takılamayacağı, bir önceki gün pişirilmiş dönerin tüketime sunulamayacağı, pişirilmiş ürünlerden 72 saat için 250 gram numune saklanması ve döner iç sıcaklığının 75 derecenin üzerinde olması konularında bilgilendirme yapıldı.Denetim sonucunda; Yakutiye ilçesinde bir işletmeden mikrobiyolojik analiz amacıyla numune alındı. Bir işletmeye asgari teknik ve hijyenik şartlar yönünden süre verildi. Diğer işletmelerde herhangi bir aksaklık görülmedi.