Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Nazlı Aksoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm şehir halkını İsrail’in ürettiği ürünlere karşı boykota çağırdı.23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında temsili olarak koltuğu Farabi İlkokulu 3. Sınıf Öğrencisi Nazlı Aksoy’a bırakan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Küçük Başkan’ı başkanlık makamında karşıladı.Başkan Nazlı Aksoy, makamında yaptığı değerlendirmede, Türkiye Cumhuriyeti’nin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dünya çocuklarına armağan ettiği Çocuk Bayramı’nı buruk bir şekilde yaşadıklarını belirtti. Aksoy, "Hemen yanı başımızda bir savaş var ve o savaşta Gazzeli çocuklar bombalar altında hayatını kaybediyor. Bu vesileyle tüm şehrime çağrıda bulunmak istiyorum. İsrail marka ürünleri almayalım. Tüm halkımızı boykota davet ediyorum" dedi.Başkan Mehmet Sekmen de, "Sevgili evladım bu açıklamadan ötürü ben de seni yürekten kutluyorum. Gazzeli yavrularımız savaşta anne ve babalarıyla birlikte yaşamlarını yitiriyor. Rabbim, Gazzeli kardeşlerimizin şehadetlerini kabul eylesin" diye konuştu."Dedenin koltuğunu ben kaptım"Bu arada minik başkan Nazlı Aksoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’in torunu ile telefonla görüntülü olarak konuştu. Aksoy, torun Sekmen’in bayramını kutladıktan sonra "Bugün dedenin koltuğunu ben kaptım" demesi gülüşmelere neden oldu.Konuşmaların ardından devir teslim töreni hediye takdimiyle sona erdi.