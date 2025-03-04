Erzurum’da iftar sofralarının vazgeçilmez coğrafi işaretli tatlılarından birisi olan kadayıf dolması bu yıl yine rağbet görüyor.Ramazan ayında Erzurumlular için vazgeçilmez bir lezzet olan kadayıf dolması, iftar sofralarının da baş köşesinde tutuluyor. Kaynaklarda Selçuklu ve Anadolu Beylikleri zamanında imaretler ve aşhanelerde verilen yemekler listesinde kadayıfın da bulunduğu, tarihi kayıtlarda sultanların tercihleri arasında kadayıfın bulunduğu naklediliyor. Erzurum’da kadayıf tepsiden ayrı olarak "dolma" şeklinde daha fazla sofralara geliyor.İçine ceviz konuluyorTel kadayıfın Erzurum’da "kadayıf dolması" olarak bilinen çeşidi, içi cevizli olarak sarılıyor ve yumurtaya bulanarak tavada kızartılıp sonra şerbetlenerek tüketiliyor. Damaklara bıraktığı tatla iftar sofralarını süsleyen Erzurum’un coğrafi işaretli tatlısı kadayıf dolması, kentte olduğu gibi şehir dışında da yoğun ilgi görüyor. Üreticiler zaman zaman şehir dışı taleplerine kavuşmakta zorlansa da Ramazan Ayı boyunca hem evlerde hem de işletmelerde ortaya çıkan kadayıf dolmaları özellikle tatlı sevenler için vazgeçilmez oluyor.Şehir dışından da talep çokKadayıf dolması, Erzurum’un yanı sıra Türkiye’nin dört bir yanından da yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Gerek telefonla gerekse internet üzerinden gelen siparişleri de değerlendiren tatlıcılar, Türkiye’nin farklı illerinde yaşayan ve iftar sofralarında kadayıf dolması bulundurmak isteyen vatandaşlara da kargo aracılığıyla tatlılarını ulaştırıyor. Ramazan boyunca büyük rağbet gören kadayıf dolmasının incelikleri, kadayıf dolmasının tadına tat katıyor. Erzurumlu Kadayıf Ustası Cüneyt Bingöl, Ramazan’da artan yoğunluğa cevap vermek için mesai yaptıklarını dile getiren, "Evlere ya da kent dışına siparişlerimizle birlikte son yıllarda iftar sonrası sıcak kadayıf satışımız da arttı. İnsanlar buradan sıcak sıcak alıp hemen tüketiyorlar" dedi.