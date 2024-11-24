Ülke genelini etkisi altına alan kar yağışı Erzurum’da da başladı. Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerindeki ilk ve orta dereceli okullarda, 25 Kasım 2024 Pazartesi günü eğitime 1 gün ara verildi.Erzurum Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre İlimizde etkili olan olumsuz hava koşullarının ilerleyen saatlerde etkisini artırarak devam edeceği beklendiğinden olumsuz durumların önüne geçebilmek ve öğrencilerimizin güvenliğini sağlamak amacıyla Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerindeki ilk ve orta dereceli okullarda, 25 Kasım 2024 Pazartesi günü eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, belirtilen ilçelerdeki kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personel de aynı tarihte idari izinli sayılacaktır.” denildi.