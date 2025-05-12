Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) rakamlarına göre, Erzurum Hava Limanı’ndan 2025’in ilk dört ayından 402 bin 141 kişi uçtu.Erzurum Hava Limanı’nda Nisan ayı itibariyle toplam dört ayda 2 bin 691 uçuş gerçekleşti. Erzurum Hava Limanı’ndan bu dönem içinde 2 bin 617 iç hat ve 64 dış uçuş gerçekleşti. 2024 yılının aynı döneminde ise toplam 2 bin 555 uçuş gerçekleşti ve 401 bin 420 kişi uçtu.Erzurum’da 2025’in ilk 4 ayında 399 bin 530 kişi iç hatlar ve 2 bin 611 kişi dış hatlardan uçak hizmetinden yararlandı. Aynı ay içinde Erzurum’dan 2 bin 387 ticari uçuş olurken, havaalanından toplam 3 bin 422 ton yük trafiği yaşandı. Aynı dönem içinde toplam 55 tonluk kargo trafiği gerçekleşti.