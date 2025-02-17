Erzurum’da gıda üretimi ve satışı yapan işletmelere yönelik denetimler devam ediyor.Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 7-14 Şubat 2025 tarihleri arasında Yem, Gıda ve Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzeme Üreten İşletmelere yönelik denetimler gerçekleştirildi. Denetim sayısı 403 olurken, 1 işletmeye idari yaptırım uygulandı. 6 adet numune de analize gönderildiAlo 174 Gıda Hattı’na yapılan 11 ihbar değerlendirilerek gerekli işlemler yapıldı.Konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşması için denetimler aralıksız devam edecektir" denildi.