Erzurum’da jandarma ekiplerince 2024’te 4 milyon 166 bin 690 şahsın kimlik sorgulaması yapıldı.İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 2024 yılı içerisinde icra edilen faaliyetler çerçevesinde 2 bin 625 UYAP kapsamında aranan, 136 kayıp şahıs, 9 bin 594 yoklama kaçağı/bakaya olmak üzere toplam 12 bin 335 şahıs yakalandı. Olaylara karışan 3 bin 793 kişi yakalandı, 48 kişi tutuklandı."1 adet uzun namlulu silah ele geçirildi"2024’te yürütülen çalışmalarda; 61 adet yivli ve yivsiz av tüfeği, 7 adet cep telefonu, 62 adet ruhsatsız tabanca ve şarjörü, 3 adet kurusıkı tabanca, bin 628 adet fişek, 1 adet uzun namlulu silah ele geçirildi. Kabahatler Kanunu kapsamında 276 şahsa 5 milyon 902 bin 815 TL idari yaptırım uygulandı. Bilgilendirme ve önleme faaliyetleri kapsamında yıl içerisinde düzenlenen 4 etkinlikte 3 bin 200 kişiye ulaşıldı, 2 bin 800 adet broşür dağıtıldı.Terörle mücadele hız kesmediTerörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nce 2024’te yapılan 121 operasyonda; 69 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı, 19 şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı, 4 şüpheli adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı, 44 şüpheli ise adli işlemlerin tamamlanmasını müteakip serbest bırakıldı.131 kilo 841 gram uyuşturucu madde yakalandıJandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 2024 yılında icra edilen 458 operasyon neticesinde; 630 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 43 şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı, 80 şüpheli adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı, 507 şüpheli ise adli işlemlerin tamamlanmasını müteakip serbest bırakıldı . Operasyonlarda; 131 kilo 841 gram uyuşturucu madde, 6 milyon 762 bin 8 kök kenevir bitkisi, 25 kilo 30 gram skunk, 72 adet extacy captagon hap, 2 adet sentetik ecza malzemesi, 19 bin 149 paket gümrük kaçağı (bandrolsüz) sigara, 859 bin 681 adet boş makaron, 309 bin 161 adet doldurulmuş makaron, 18 adet sahte alkol yapımında kullanılan alkol kiti, bin 999 adet kaçak puro, 3 bin 780 kilogram kaçak tütün, 288 adet elektronik sigara ve likiti, 271 adet kaçak cep telefonu, akıllı saat ve aksesuarları, 2 bin 238 adet tarihi obje ve sikke, 44 adet sigara dolum makinası ve kompresör, 745 adet sahte bandrol, 10 bin 000 litre kaçak akaryakıt, 4 adet çeşitli dijital materyal, 5 adet çeşitli dijital materyal ve 5 adet kesici ve delici alet ele geçirildi. Bilgilendirme ve önleme faaliyetleri kapsamında yıl içerisinde düzenlenen 31 etkinlikte 1548 kişiye ulaşıldı, 120 adet broşür dağıtıldı.Göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretiSiber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce 2024 yılında icra edilen 3 operasyonda 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı, 5 şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı, 7 şüpheli ise adli işlemlerin tamamlanmasını müteakip serbest bırakıldı. Operasyonlarda; 9 dijital materyal, 3 banka ve kredi kartı, 5 SIM kart ele geçirildi. Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde 2024’te icra edilen 60 operasyonda; 97 organizatör yakalanarak gözaltına alındı. 39 şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı, 16 şüpheli adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı, 42 şüpheli ise adli işlemlerin tamamlanmasını müteakip serbest bırakıldı. 562 düzensiz göçmen yakalanarak Aşkale Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi. Olaylarda kullanılan toplam 24 araca el konuldu.22 milyon 41 bin 85 TL ceza kesildiİl Jandarma Komutanlığı trafik birimlerince 2024’te 355 bin 660 araç denetlendi, 8 bin 934 araca 22 milyon 41 bin 85 TL idari para cezası uygulandı, bin 354 araç trafikten men edildi. Bilgilendirme ve önleme faaliyetleri kapsamında yıl içerisinde düzenlenen 946 etkinlikte 26 bin 315 kişiye ulaşıldı, 6 bin 188 adet broşür dağıtıldı. İl Jandarma Komutanlığı arama ve kurtarma faaliyetleri kapsamında 2024’te; Palandöken ve Konaklı Kayak Merkezi’nde 740 olayda 453 yaralı şahsa müdahale edilerek sağlık kuruluşlarına sevki sağlandı. 20 mahsur kalan şahısları kurtarma, 5 çığ olaylarına müdahale, 12 depremde kentsel arama ve kurtarma eğitimi icra edildi. Su altı arama ve kurtarma faaliyetleri kapsamında yıl içerinde meydana gelen 5 olaya müdahale edildi, 48 adet dalış eğitimi yapıldı.