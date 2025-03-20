Erzurum Şehir Hastanesi, sağlık alanındaki yatırımlarına bir yenisini daha ekleyerek, ileri teknolojiye sahip tıbbi cihazlarla hizmet kapasitesini artırdı.Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen 1 anjiyo cihazı ve 3 ileri düzey ekokardiyografi cihazı hastane envanterine dahil edilerek hastaların kullanımına sunuldu. Yeni cihazlarla birlikte hastanede toplam 4 anjiyo cihazı bulunurken, özellikle kardiyoloji ve girişimsel radyoloji alanında sağlık hizmetlerinin daha hızlı ve etkin şekilde verilmesi hedefleniyor.Kardiyoloji Kliniği’nde Yoğun Hasta SirkülasyonuErzurum Şehir Hastanesi Kardiyoloji Kliniği, 2024 yılı içerisinde yaklaşık 90 bin hastaya muayene hizmeti verdi. Bunun yanı sıra 58 bin ekokardiyografi işlemi gerçekleştirildi ve 1.781 anjiyo operasyonu yapıldı. Kardiyoloji kliniğinde tanı ve tedavi süreçleri, en son teknolojiye sahip cihazlarla yürütülerek hastalara hızlı ve güvenilir hizmet sunulmaya devam ediliyor. Kalp ve Damar Cerrahisi ekibi tarafından EVAR-TEVAR (cerrahisiz endovasküler aort onarımı) işlemleri kapsamında 28 başarılı operasyon gerçekleştirilirken, Beyin Cerrahisi ekibi de beyin damar tıkanıklıklarını açmak amacıyla 22 beyin anjiyo işlemi yaptı.Girişimsel Radyoloji Bölümünde Yeni DönemYeni eklenen anjiyo cihazı, Girişimsel Radyoloji bölümünde işlemlerin daha hızlı ve etkin şekilde yapılmasına olanak sağladı. Böylece hastaların tedavi süreçlerinde bekleme süreleri azaltılırken, sağlık hizmetlerinin kalitesi de önemli ölçüde artırıldı.Başhekim Tör: "Sağlık Hizmetlerini En Üst Seviyeye Taşıyoruz"Erzurum Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İbrahim Hakkı Tör, yapılan bu yatırımların hastanenin hizmet kapasitesini daha da güçlendirdiğini belirterek, "Hastanemizde sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak ve hastalarımıza en iyi imkanları sunmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yeni tıbbi cihazlarımızla birlikte tanı ve tedavi süreçlerini daha hızlı ve etkin bir şekilde yönetebileceğiz. Erzurum ve çevre illerden gelen hastalarımıza en iyi sağlık hizmetini sunmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.Doğu Anadolu Bölgesi’nin en önemli sağlık merkezlerinden biri olan Erzurum Şehir Hastanesi, güçlü altyapısı, uzman kadrosu ve gelişmiş tıbbi donanımıyla vatandaşlara kaliteli sağlık hizmeti sunmaya devam ediyor.