Malatya’da, bir kişiyi gasp ettikten sonra darp ederek kaçan 4 zanlı yakalanarak gözaltına alındı.Olay Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi’nde meydana geldi. F.A.D.’yı önce gasp eden 4 zanlı daha sonra darp ederek kaçtı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, zanlıların yakalanması için çalışma başlatan ekipler Y.B., S.B., M.B. ve A.M.’yi yakalayarak gözaltına aldı.Zanlıların iş yerlerinde yapılan aramalarda, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 2 adet şarjör, 3 adet sentetik ecza hap, 34 adet fişek, 1 adet olayda kullanıldığı değerlendirilen kar maskesi ele geçirildi.Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.