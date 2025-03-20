Malatya Turgut Özal Üniversitesi Psikolojik Danışma Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi (PDRM) ile Psikoloji Topluluğu’nun (PDRM) ortaklaşa düzenlediği fidan dikme etkinliği, üniversitenin Yeşilyurt Yerleşkesi’nde gerçekleştirildi.Psikoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Zeynep Sağır, etkinlikte yaptığı konuşmada, bu tür organizasyonların öğrencilerin üniversiteye aidiyet duygusunu pekiştirdiğine vurgu yaptı. Sağır, "Bu etkinliğin esas amacı, öğrencilerimizin kampüsün yeşillenmesine katkıda bulunarak üniversitemize ve bölümümüze aidiyet sağlamalarıdır. Ağaçlar kök saldıkça, öğrencilerimizin de daha fazla aidiyet hissedeceklerine inanıyoruz" dedi.Yeni kurulan Psikoloji bölümünün gelişimine değinen Sağır, özellikle üniversite rektörü Prof. Dr. Recep Bentli’nin katkılarıyla bölümün her geçen gün büyüdüğünü ifade etti. Sağır, etkinlik kapsamında kendisi adına bir fidan dikildiğini belirterek, bu fırsatı kendilerine sunduğu için Rektör Bentli’ye teşekkür etti.Etkinlikte, Psikoloji bölümü öğretim üyeleri, PDRM personeli ve öğrenciler birlikte fidan dikerek keyifli anlar yaşadı. "Doğaya İyilik Ruhuna Huzur" temalı etkinlik, Psikoloji Bölümü öğretim üyeleri Doç. Dr. Zeynep Sağır, Uzm. Kl. Psk. Menekşe Baloğlu ve Arş. Gör. Hakan Sarıyıldız’ın öğrencilere katılım belgelerini vermesiyle son buldu.