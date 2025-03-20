Malatya’da ticari taksi içerisinde bir kişiyi silahla yaralayıp yola attıktan sonra yakalanan zanlı tutuklandı.17 Mart Pazartesi Yeşilyurt ilçesi Turgut Özal Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Gülümser Caddesi üzerinde ticari taksiye binen U.T. ile araçtaki S.D. arasında çıkan tartışma sonrası silahla bacağından vurulan U.T. yola atıldı. Zanlıların olay sonrası kaçtığı belirlenirken, yaralı ihbar üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekipleri ekiplerince Battalgazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler şüpheli S.D. ile azmettirici Ö.D.’yi olayda kullanılan suç aleti ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı.Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan S.D. tutuklanırken, Ö.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.