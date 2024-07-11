Erzurum Şehir Hastanesi’nde personelin katılımı ile mavi kod tatbikatı gerçekleştirildi.Tatbikat senaryosuna göre; Erzurum Şehir Hastanesi Bölge Blok 1. Kat Başhekim Yardımcısı Odalarının önünde bir hastane personeli aniden fenalaştı ve bilincini kaybetti. İlk müdahale, Başhekim Yardımcısı tarafından gerçekleştirildi. Burada bulunan başka bir çalışan tarafından 2222# tuşlanarak mavi kod çağrısı verildi. Tatbikat gözlem ekibi, habersiz bir şekilde tatbikata dahil edildi ve Bölge Blok 1. Kattan 2222 mavi kod çağrı numarası aranarak verilen bu mavi kodda, mavi kod ekibinin olay yerine varış süresi gözlemlendi. Ekibin tamamı çağrı noktasına geldikten sonra 2222# aranarak mavi kod durumu sonlandırıldı ve ekibin olay yerine geliş süresi kaydedildi.