Hakkari Valisi Ali Çelik, beraberindeki heyet ile birlikte Dağgöl Mahallesine giderek Mir (Çölemerik) Kalesi’nde yapılan arkeolojik kazıları yerinde inceledi.Dağgöl Mahallesi’nde 3 bin 706 metrekare alana sahip, yüzey kısmına ait kalıntı ve mimari dokusuna ilişkin yeterli bilgi bulunmayan Mir (Çölemerik) Kalesi’nde tarihin gün yüzüne çıkarılması ve alanın turizme kazandırılması için kazı çalışması başlatıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığının izni, Valilik ve İl Özel İdaresinin desteğiyle Van Müze Müdürlüğü başkanlığında başlatılan çalışmalarda 4’ü arkeolog 16 kişiden oluşan ekip tarafından alanda ilk olarak temizlik yapıldı. Arkeolojik kazılara başlanılan kalede tarihi yapılar gün yüzüne çıkarılarak alanın bir kısmının ziyarete açılması planlanıyor. Alanda incelemelerde bulunarak İl Kültür ve Turizm Müdürü İdris Ağacanoğlu’ndan bilgi alan Vali Çelik, kalenin bulunduğu alanın tarihin ilk dönemlerinde yerleşim yeri olma özelliğine sahip olduğunu söyledi.Önceki yıllarda çıkan stellerden, geçmiş topluluklara ilişkin verilerin toplandığını belirten Vali Çelik, "Burada bir jeoradar çalışması yaptırdık. Bu çalışmayla aşağıdaki alanlarda bulunan boşluklar ve yapıya ilişkin verileri görmek mümkün oldu. Belirlenen iki noktada kazı çalışmaları başladı. Amacımız arkeolojik sit alanı olan bu alanda kazı çalışmalarını tamamlayıp kalenin şu anki durumunu ve geçmişine ilişkin verileri toplayabilmek" dedi.Alanı bir arkeopark şeklinde gelecek nesillere aktarmak istediklerini anlatan Vali Çelik, "Görüntü olarak seyir zevki veren bir alanda bulunuyoruz. İnşallah burayı kendi formatına uygun bir düzenlemeyle Hakkarililerimizin, ülkemizin hizmetine sunarız. Yaşadığımız ve biriktirdiğimiz değerlerin üzerinden, yanından, sağından geçiyoruz ama yaşanmışlıkları, anıları, bize ait olan şeyleri unutmaya başlıyoruz. Bunlar geçmişimizin bir parçası. Geçmişimizi iyi öğrenip geleceğe daha iyi bakmak için bir aracı oluyor. Tarihi mekanların restorasyonu, ortaya çıkarılması, görünür kılınması çok değerli" diye konuştu.