Elazığ’ın Alacakaya ilçesinde bulunan Eti Krom Yıldırım AŞ’ye ait KEF bölgesindeki üretime geçici süreyle ara verilirken işçiler de ücretsiz izne çıkarıldı.Elazığ’ın Alacakaya ilçesinde bulunan Eti Krom Yıldırım AŞ’ye ait maden ocaklarında çalışan işçiler, çeşitli haklar talep ederek isteklerinin yerine getirilmesi için yönetime süre tanımasının ardından eylem başlattı. 300’ü aşkın işçinin eylemi 11inci gününe girdi. Eylemin 11’inci gününde şirket KEF bölgesinde üretime geçici olarak ara verildiğini işçilerin de ücretsiz izne çıkarıldığını açıkladı. Şirket yetkilisinden yapılan açıklamada, ‘’Yönetim Kurulu tarafından alınan karar gereğince KEF Maden işletmesinin ekonomik gerekçelerle aksi karar alınıncaya kadar geçici süre ile kapatılmasına, çalışan işçilerin ücretsiz izne çıkartılmasına karar verilmiştir. 9 Temmuz 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere alınan kararlar, KEF Maden işletmesinde görev yapan Eti Krom AŞ, Yılkrom Maden ve Enerji Yat Tic. San. AŞ, Eti Beton ve Atık Geri Kazanım San. Tic. AŞ kadrosunda görev yapan mavi yakalı tüm çalışanlarımızı kapsamaktadır’’ ifadelerine yer verildi.Dün yapılan toplantıda Eti Krom Yıldırım AŞ sahibi Ali Rıza Yıldırım, işçilerle bir araya gelerek taleplerini dinlemiş, işçilerle konuşması gündem olmuştu.