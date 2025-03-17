Erzurum’da sanayi yatırımları için sağlanan iki önemli teşvikin süresi uzatıldı.Daha önce 31 Aralık 2024 itibarıyla sona eren 6. Bölge teşvikleri ve %80 oranındaki sanayi parseli indirimleri, yapılan girişimler ve görüşmeler sonucunda yeniden yürürlüğe girdi. Buna göre, Cazibe Merkezleri Programı (CMP) kapsamındaki 6. Bölge teşvikleri 31 Aralık 2025’e, OSB’lerdeki %80 parsel indirimi ise 31 Aralık 2029’a kadar devam edecek.Erzurum’a yatırım yapmış ve yapmayı planlayan iş insanları, CMP teşvikleri kapsamında SGK işveren primi desteği, vergi indirimi, gümrük vergisi muafiyeti ve düşük faizli kredi imkânlarından yararlanabilecek. Ayrıca, OSB’lerde yatırım yapacak sanayiciler, sanayi parsellerindeki %80 indirimden 5 yıl daha faydalanabilecek.TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve ETSO Başkanı Saim Özakalın, teşviklerin Erzurum sanayisinin büyümesine önemli katkılar sağlayacağını belirterek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, önceki dönem İçişleri Bakanı Selami Altınok başta olmak üzere Erzurum Milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve emeği geçen tüm yetkililere teşekkür etti.