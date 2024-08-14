Erzurum’da Temmuz ayında bin 136, Türkiye genelinde ise ayında 127 bin 88 konut satıldı.Türkiye genelinde konut satışları Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %16,0 artarak 127 bin 88 oldu. Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 19 bin 47 ile İstanbul, 11 bin 364 ile Ankara ve 6 bin 659 ile Antalya olurken, en az olduğu iller sırasıyla 61 ile Ardahan, 64 ile Hakkari ve 77 ile Bayburt oldu.Erzurum, Temmuz ayı konut satışında ülke sıralamasında 26. sırada yer aldı. Erzurum’da Temmuz ayı içinde satışı yapılan bin 136 konuttan; 79’u ipotekli ve bin 57’si diğer gruptan gerçekleşti. 371 konut ikinci el, 765’i ise ilk el satış oldu. Erzurum’da 2023 yılında aynı dönemde bin 42 konut satışı gerçekleşmişti