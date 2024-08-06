Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Temmuz 2024 dönemi ihracat verilerini açıkladı. Erzurum’da Temmuz ayında 7,8 milyon, bu yılın 7 ayında 34 milyon 13 bin dolar değerinde ihracat gerçekleştirildi. İlden bu yılın Temmuz ayında yapılan ihracat 2023 yılı Temmuz ayına göre yüzde 130,1 oranında arttı.Erzurum 5 Aylık VerilerErzurum’dan bu yılın Ocak - Temmuz ayında 34 milyon 13 milyon dolarlık ihracat kaydedildiği bildirildi. İlden 7 ayda gerçekleştirilen ihracat, 2023 yılının aynı dönemine göre yüzde 146,0 oranında artış gösterdi. Erzurum’dan Temmuz 2023’te 3.4; 7 aylık kayıtta ise 13,8 milyon dolarlık ihracat yapılmıştı.Temmuz Ayı Bölgesel Veriler2024 Temmuz döneminde Erzurum’dan 7 milyon 828 bin, KUDAKA İstatistik Bölgesi illerinden 10 milyon 758 bin, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinden 20 milyon 664 bin, Doğu Anadolu Bölgesi illerinden ise 77 milyon 223 bin dolar değerinde ihracat yapıldı.Temmuz Ayı Bölgesel Veriler2024 Ocak - Temmuz döneminde Erzurum’dan 34 milyon 13 bin, KUDAKA İstatistik Bölgesi illerinden 53 milyon 936 bin, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinden 131 milyon 656 bin, Doğu Anadolu Bölgesi illerinden ise 568 milyon 671 bin dolar değerinde ihracat yapıldı.Erzurum’un PayıDOSİAD araştırması sonuçlarına göre; 2024 Ocak - Temmuz döneminde Erzurum’dan kaydedilen ihracat değeri, KUDAKA İstatistik Bölgesi illerinde yüzde 63,06, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 25,83, Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında ise yüzde 5,98’lik pay gösterdi7 Aylık Süreç Bölge İlleriTİM verilerine göre dönemde Malatya’dan 218.4, Elazığ’dan 161.2, Iğdır’dan 50.4, Erzurum’dan 34.0, Ağrı’dan 22.1, Van’dan 20.7, Erzincan’dan 19.8, Hakkari’den 19.6, Muş’tan 9.6, Bitlis’ten 5.0, Ardahan’dan 3.4, Bingöl’den 1.7, Kars’tan 1.7 milyon dolar değerinde ihracat yapıldı. Bölgede son sırada yer alan Tunceli ise 497.7 bin dolarda kaldı.