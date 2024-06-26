TÜRKPATENT Mayıs ayı iler marka başvuru dağılımını paylaştı. Erzurum’dan Mayıs ayında 45, bu yılın ilk 5 ayında ise 150 marka başvurusunun yapıldığı bildirildi. Erzurum marka başvuru sayısı yüksekliği bazında ülke illeri sıralamasında 45, Bölge illeri sıralamasında ise Malatya, Elazığ’ın ardından 3’üncü sırayı aldı.Erzurum Aylık DeğişimErzurum’dan Mayıs ayında gerçekleştirilen marka başvuru sayısı Nisan ayına göre yüzde 125 oranında arttı. TÜRKPATENT verilerine göre Erzurum’da Ocak ayında 23, Şubat ayında 29, Mart ayında 34, Nisan ayında 20 marka başvurusu yapılmıştı.Mayıs Ayı VerileriVerilere göre Mayıs ayında Erzurum’dan 45, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinden 58, Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi illerinden 85, Doğu Anadolu Bölgesi illerinden 266, ülkeden ise 14 bin 499 marka başvurusu yapıldı.Erzurum’un Mayıs Ayı PayıDOSİAD araştırma Merkezince veriler üzerinden yapılan hesaplamalara göre, İlin Mayıs ayı başvuru sayısı KUDAKA Bölgesinde yüzde 77,58, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde yüzde 52,94, Doğu Anadolu Bölgesinde yüzde 16,91’lik pay edindi.5 Aylık Bölgesel Başvuru VerileriBu yılın Ocak - Mayıs ayları düzeyinde Erzurum’dan 150, KUDAKA İstatistik Bölgesi illeri toplamında 225, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illeri toplamında 320, Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında bin 37, Türkiye toplamında ise 65 bin 295 marka başvurusu gerçekleşti.Erzurum’un 5 Aylık Marka Başvuru PayıTÜRKPATENT verileri üzerinden DOSİAD tarafından yapılan hesaplamalara göre, İlin 5 aylık marka başvuru sayısı KUDAKA Bölgesinde yüzde 66,6, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde yüzde 46,87, Doğu Anadolu Bölgesinde yüzde 14,46, ülkede ise yüzde 0.22 oranında pay gösterdiBölge İlleri Başvuru DağılımıTÜRKPATENT verilerine göre, yılın 5 ayında Bölge illeri, Malatya’dan 276, Elazığ’dan 218, Van’dan 126, Erzurum’dan 150, Ağrı’dan 31, Erzincan’dan 55, Kars’tan 36, Bitlis’ten 29, Muş’tan 28, Bingöl’den 38, Iğdır’dan 17, Ardahan’dan 11, Hakkari’den 13, Tunceli’den 9 marka başvurusu kaydedildi.Erzurum 44. SıradaErzurum bu yılın 5 ayında marka başvuru sayısı yüksekliği bakımından 44. sırayı aldı. Ülkede marka başvurusunun en yüksek olduğu 50 il; İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Konya, Gaziantep, Kocaeli, Adana, Muğla, Mersin, Kayseri, Denizli, Eskişehir, Sakarya, Aydın, Samsun, Tekirdağ, Balıkesir, Manisa, Hatay, Şanlıurfa, Trabzon, Çanakkale, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Ordu, Malatya, Mardin, Afyon, Isparta, Rize, Elazığ, Nevşehir, Sivas, Aksaray, Düzce, Çorum, Yalova, Kütahya, Kırklareli, Batman, Bolu, Erzurum, Edirne olarak bildirildi.