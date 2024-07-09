Erzincanlı Doç. Dr. Halis Kaan Aktürk, Amerikan Endokrin Derneği tarafından verilen 2024 yılı “En İyi Genç Endokrinolog” ödülüne layık görüldü.Colorado Üniversitesi Barbara Davis Diyabet Merkezi öğretim üyesi Doç. Dr. Halis Kaan Aktürk, Amerikan Endokrin Derneği tarafından verilen 2024 yılı “En İyi Genç Endokrinolog” ödülüne layık görüldü. Dr. Aktürk tip 1 diyabet ve diyabet teknolojileri alanındaki başarılı çalışmaları ile tanınıyor. Yapay pankreas ve glukoz sensörlerinin geliştirilmesinde aktif rol oynadı. Aktürk yöntemi olarak da bilinen bir yöntemle cilt altı glukoz sensörlerini infrared ışık ile kolayca tespit ederek, sensörlerin çıkarılma işlemini 20 dakikadan 2 dakikaya indirdi.Dr. Aktürk aynı zamanda Amerikan Diyabet Derneği’nin Diyabet Teknolojilerinden sorumlu iletişim direktörü olarak görev yapıyor.Erzincanlı doktorun başarısı hemşehrilerinide gururlandırdı.