Hafta sonu yaşanan dolu yağışı nedeniyle Erzincan Tarım İl Müdürlüğü ekiplerince Üzümlü ilçesi ve merkez köylerde tarım alanlarında meydana gelen zarların tespit çalışmalarına başladı.Erzincan’da yaz yağışları etkili olmaya devam ediyor. Erzincan’ın Üzümlü ilçesi ve köylerinde meydana gelen dolu yağışı sonrasında tarım alanlarında zarar oluştu. Özellikle Üzümlü’ye bağlı Karakaya, Pişkidağ ve Göller köylerinde etkili olan dolu yağışı sonrasında Üzümlü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bağlı teknik ekipler sahada hasar tespit çalışmalarına başladı.Pazar günü meydana gelen dolu yağışı coğrafi işaretli Cimin Üzümü’nün yoğun olarak yetiştirildiği bölgelerde etkili oldu. Teknik ekiplerin yaptığı ilk çalışmalar sonucunda bölgede üzüm bağları başta olmak üzere, elma, kiraz ve dut bahçeleri ile domates, biber ve fasulye ekili alanlara dolu yağışının zarar verdiği tespit edildi.Hasar tespit çalışmalarına bizzat katılan Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin, dolu yağışının etkili olduğu bölgelerde bitkilerin sürgün, yaprak ve meyve kısımlarında kırılma ve çatlamalar meydana geldiğini söyledi. Üzümlü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bağlı teknik ekiplerin zarar gören sahada hasar tespit çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü söyleyen İl Müdürü Şahin, nihai raporun bir hafta içerisinde ortaya çıkacağını kaydetti.Dolu yağışının yaşandığı bölgede yaklaşık 1300 dekarlık sebze ve meyve ekili alanın etkilendiğini tahmin ettiklerini belirten Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Şahin, ilk tespitlere göre 200 civarında üreticiye ait ekili alanın zarar gördüğünü söyledi. Bölgede meydana gelen zararın teknik ekiplerin incelemelerinin ardından net olarak ortaya çıkacağını ifade eden İl Müdürü Şahin, bu tür doğal afetlerin zaman zaman yaşandığını ifade ederek tarım sigortasının önemine değindi.Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince dolu yağışından etkilenen bölgede hasar tespit çalışmaları devam ediyor.