Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde yaralı olduğu için arka ayaklarını kullanamayan ve sığındığı oyukta ölümü bekleyen kurt, vatandaşların duyarlılığı sayesinde kurtarıldı.Kemaliye ilçesi Bahçe Mahallesinde birkaç gün önce yaralı kurdu gören vatandaşlar durumu ilgili birimlere ve yaban hayatı fotoğrafçısı Arda Topaloğlu’na bildirdiler. Bunun üzerine Arda Topaloğlu araziye foto kapan kurarak kurdun sığındığı yeri belirledi. Vatandaşlar ve ilgili ekipler toplanarak kurdu sığındığı oyuktan çıkarak tedavi edilmesi üzerine DKMP ekiplerine teslim ettiler.