Erzincan’da Hadis-i Şerif Ezberden Okuma Yarışması 40 hadis-i Şerif, 80 Hadis-i Şerif ve 120 Hadisi Şerifi önce Arapça ve sonrasında açıklamasını ezberden okuma yarışması yapıldı.Erzincan İl Müftülüğü Konferans salonunda yapılan yarışma üç ayrı kategoride gerçekleştirildi. 40 - 80 ve 120 Hadis-i Şerif ezberleyip Arapça metin ve Türkçe anlamını Ezberden okumak sureti ile Jüri önünde ter döktüler.Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından, Abdulgani Yıldız’ın riyasetinde hafızlık öğrencileri sahne alarak Kur’an-ı Kerim tilavetinde bulundu.Erzincan Müftü Vekili Medet Şahin yarışmanın kapsamına ve ödüllerine ilişkin detaylı bilgiler sundu. Müftü Vekili Şahin açıklamasında şu sözleri kullandı: "Programımız 3 kategoride yarışma yapılacaktır, 40 Hadis ezberlenme, 80 hadis ezberleme ve 120 hadis ezberleme kategorisinde öğrencilerimiz yarışacak. Birinci olan her bir öğrencimize umre ödülü olacak, ikincilere tam altın ve üçüncülere de yarım altın hediye edilecektir. Programımız şimdiden hayırlı olsun. Dolayısıyla inşallah hep birlikte bu programdan istifade edeceğiz"Konuşmaların ardından yarışmaya geçildi. Öğrenciler, ezberledikleri hadisleri okuyarak hem jüriyi hem de salondaki izleyicileri etkiledi. Bazı öğrencilerin ezberlerini gözlerini kapatarak sesli bir şekilde okuması dikkat çekerken, kimi yarışmacıların duygusal anlatımı salondan alkış aldı.Birinci olanlara umre ödülüYarışmada birinci olanlara Umre ödülü, ikinci olanlara tam altın, üçüncü olanlara yarım altın ve 4 ile 5. olanlara da gram altın hediye edildi.Yarışma sonrasında, ay içerisinde bir günde hatim indiren Sümbül Valide Kız Kur’an Kursu talebesi Sümeyye Güneş’e Vali Yardımcısı Ömer Özbay tarafından Hafızlık beratı verildi.Program Derece yapan talebelere ödüllerin verilmesi ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.