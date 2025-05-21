Lokman Hekim Van Hastanesinde, ultrasonik dalgalar yöntemiyle yüzdeki kılcal damar problemine son veriliyor.Konuyla ilgili açıklamada bulunan Lokman Hekim Van Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Yavuz Yeşilova, kılcal damarların açık tenli kişilerde daha sık görüldüğünü ifade ederek, cilt hassasiyetine neden olan kılcal damarların yüz bölgesinde leke ve kızarıklığa neden olabildiğini söyledi. Özellikle yüzdeki kılcal damarların kişilerin psikolojik, iş ve sosyal hayatını olumsuz etkilediğini vurgulayan Yeşilova, "Yüz bölgesinde kılcal damar görünümün sebepleri hassas cilt yapısına sahip olunması, akne ve roza hastalığı geçmişi, uzun süreli güneş ışınlarına maruz kalınması, kortizonlu krem kullanımı, radyasyon ve hormonal tedaviler ve genetik yatkınlıktır" dedi.Bölge olarak yüksek rakımda yaşadıklarını belirten Yeşilova, "Yaklaşık 8-9 ay boyunca havaların soğuk olması, kuruması ile birlikte cilt çok yıpranıyor ve güneşe çok maruz kalıyoruz. Türkiye’de güneşi en çok gören üç ilden biriyiz. Biz bu güneşi dikine görüyoruz ve yansıması çok olan bir durum söz konusu. Çocukluğumuzdan beri aldığımız güneşin etkisiyle ciltte ister istemez güneşe bağlı fizyolojik değişiklikler olabilir. Bunlardan birisi de kılcal damar genişlemeleridir. Bunun yanında bölge olarak çay tüketiminin çok olmasından dolayı yine kılcal damarlarda bir artış söz konusu. Kahve, baharatlı gıdalar, buharlı ortamlar, aşırı sıcak ve aşırı soğuk ortamlar da kılcal damarlarda bir artışa neden olmaktadır" ifadelerini kullandı.Kılcal damar tedavisinin çok zor olduğunu aktaran Yeşilova, "Piyasada çok değişik lazer üniteleri var ama çok sağlıklı sonuçlar alınmamaktadır. Biz kendi hastanemize lazerin çalışma mekanizmasından farklı olarak ultrasonik dalgalar yöntemiyle çalışan bir cihaz aldık ve bunun sonuçları da gayet güzel. Bir bilemedin iki seansta yüz bölgesindeki kılcal damarlarda yüzde 90 üzerinde bir iyileşme olmakta ve bu uygulamalar sadece 5-10 dakika sürmektedir" diye konuştu.