Erzincan’da tarımsal üretimi artırmak, çiftçileri desteklemek ve bölgesel kalkınmayı hızlandırmak amacıyla Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen Tohum, Fide ve Fidan Dağıtım Töreni gerçekleştirildi.Merkez Tarım Kredi Kooperatifi’nde düzenlenen törene Vali Yardımcısı Ömer Özbay, Erzincan İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Cavit Şireci, Tarım ve Orman İl Müdürü Alper Koçaker, il protokolü ve çiftçiler katıldı.Erzincan tarımına önemli katkılar sağlayacak ve toplam 8.300.000 TL bütçeyle gerçekleştirilen Tohum, Fide ve Fidan Dağıtım Töreni kapsamında çiftçilere; 14.2 ton kuru fasulye tohumu: Kuru Fasulye Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi ile 139 üreticiye, 1.136 dekar alan için destek sağlandı.20.8 ton nohut tohumu: Nohut Yetiştiriciliğini Yaygınlaştırma Projesi ile 107 üreticiye, 1.386 dekar alan için tohum dağıtıldı.472.320 adet salçalık domates fidesi: Domates Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi ile 92 üreticiye, 246 dekar alan için fide desteği verilecek.453.120 adet kapya biber fidesi: Biber Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi ile 60 üreticiye, 108 dekar alan için fide dağıtımı yapılacak.500 adet Trabzon Hurması fidanı: Erzincan Meyveciliğinde Alternatif Ürün Projesi ile 2 üreticiye, 10 dekar alan için fidan desteği sunuldu.