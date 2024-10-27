Şehrin turizm elçileri olan taksi şoförlerine “Etkili İletişim ve Turizm Değerlerimiz” konulu seminer verildi.İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinesinde il merkezinde görev yapan taksi şoförlerine yönelik seminer düzenlendi. Erzincan İl Halk Kütüphanesi toplantı salonunda düzenlenen seminerde, İl Kültür ve Turizm Müdürü Oğuzhan Kılıç ile Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Turizm Otelcilik Meslek Yüksekokulu akademisyenlerinden Dr. Öğretim Üyesi Necibe Şen ve Dr. Öğretim Üyesi Zeynep Ekmekçi tarafından; ilde hizmet veren taksi şoförlerine, “Etkili İletişim ve Turizm Değerlerimiz” konularında bilgiler verildi.Ayrıca, Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü personelleri tarafından da özellikle taksicilerin dikkat etmesi gereken kurallar hakkında bilgilendirmeler yapıldı.