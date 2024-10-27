Erzurum Emniyet Müdürlüğü’ne tahsis edilen 39 aracın teslimi için bir tören düzenlendi.Erzurum Emniyet Müdürlüğü binası önünde 39 aracın teslimi dolayısıyla tören düzenlendi. Törene Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mehmet Sekmen, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Doç. Dr. Engin Avcı, Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, Erzurum Müftüsü Rüstem Can, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Hasan Aykut, emniyet mensupları ve davetliler katıldı. Törende Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok ve Emniyet Müdürü Kadir Yırtar birer konuşma yaptı.Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, vatandaşlara daha etkin ve hızlı, kaliteli hizmet sunabilmek adına 39 yeni aracın filoya katıldığını belirterek, "Şu anda yeni katılan bu araçlar, şehrimizin güvenliğini sağlamak, görevimizi daha etkili bir şekilde yerine sağlayarak operasyonel suç ve suçlarla mücadelede bizlere büyük avantaj sunacaktır. Erzurum’un huzur ve güven ortamının korunmasına yönelik çalışmalarımıza büyük katkı sağlayacağız. Toplumumuza hizmet etme konusundaki kararlılığımız ve gücümüzle birlikte devletimizin bize sunduğu imkanlarla, devletimizin vizyonuyla şekillenen Türkiye huzurun yüzyılı olarak da artması demektir" dedi.Konuşmaların ardından Erzurum Müftüsü Rüstem Can tarafından dua edildi, kurban kesimi yapıldı ve araçların anahtarları teslim edildi.