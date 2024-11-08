Erzincan’da kış mevsiminin gelmesiyle birlikte kış salatalarının vazgeçilmezi marul, Erzincan seralarında yetiştirilerek hem Erzincan’a hem bölgeye sunuluyor.Erzincan kış sebzeleri yetiştiriciliğinde atağa kalktı. Erzincan’da bulunan seralarda domates ve salatalık sezonunun kapatılmasının ardından sonbahar döneminde marul, maydanoz, roka gibi ürünler seraları doldurdu.Kış salatalarının vazgeçilmez yeşilliği olan marul, aynı zamanda meşhur Erzincan yaprak döneri başta olmak üzere lokanta ve mutfaklarda yapılan birçok lezzete eşlik ediyor.Erzincan Merkeze bağlı Yeniköy’de 30 dekarlık serasında marul yetiştiren Ziraat Mühendisi Fatih Tahtalı, ürettikleri marulların kalite ve lezzetinin tüketiciler tarafından beğeniyle karşılandığını ifade etti. Ziraat Mühendisi Fatih Tahtalı ürettikleri marulları Erzincan ve çevre illerin sebze hallerine sevk ettiklerini kaydetti. Erzincan’da seracılığın giderek geliştiğine dikkat çeken Tahtalı, yıl içerisinde seralardan çift ürün hasadı gerçekleştirdiklerini, bunun da verimlilik ve karlılık noktasında büyük avantaj oluşturduğunu belirtti.