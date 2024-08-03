Erzincan İl Jandarma Komutanlığınca, Temmuz 2024 ayında icra edilen asayiş, trafik, siber, kaçakçılık ve terör faaliyetleri kapsamında; 146 asayiş, 6 kabahat, 101 takibi gereken, 13 kaçakçılık ve 8 siber olayı olmak üzere toplam 274 olay meydana gelirken bu olayların 269’u, yüzde 98’si aydınlatıldı.
İcra edilen asayiş faaliyeti ve uygulamalarında; 68 bin 272 şahıs ile 14 bin 546 aracın sorgulaması yapılarak, 302 aranan şahıs ve kayıp olarak aranan 4 şahıs bulundu.
İcra edilen asayiş faaliyetleri neticesinde 1 adet kaleşnikof tüfek, 3 adet av tüfeği, 12 adet dinamit lokumu, 120 kilogram amonyum nitrat ve 1 adet delici / kesici suç aleti ele geçirildi.
Ay içerisinde icra edilen trafik uygulamalarında; 10 bin 75 araç kontrol edilerek, 4 bin 452 şahıs sorgulaması yapıldı, 418 araç ve şahıs hakkında toplam 1.213.643 TL cezai işlem uygulandı, 7 aranan araç, 3 aranan şahıs yakalanarak, 5 alkollü araç kullanan sürücünün, sürücü belgesi geri alındı ve 70 araç trafikten men edildi.
İcra edilen siber faaliyetleri neticesinde; 36 adet sosyal medya hesabı üzerinde yapılan çalışmalarda 8 adet suç tespit edilen hesap/şahıs hakkında işlem yapılarak, 5 adet müstehcen içerikli ve 178 adet yasadışı bahis içerikli paylaşımların olduğu toplam 183 internet sitesinin erişime engellenmesi sağlandı.
İcra edilen 13 uyuşturucu, kaçakçılık ve organize suçlara yönelik faaliyet/operasyonlarda, 13 şahıs hakkında işlem yapılarak 1 şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
İcra edilen operasyonlar sonucunda 50 gram kubar esrar, 122 gram metamfetamin, 3 adet ayrıca hap ve 51 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik diğer faaliyetlerde ise 5 litre bandrolsüz alkol ve 1 adet detektör ele geçirildi.
Erzincan’da jandarma mıntıkasında Temmuz ayında meydana gelen olayların yüzde 98’i aydınlatıldı
Erzincan İl Jandarma Komutanlığınca, Temmuz 2024 ayında icra edilen asayiş, trafik, siber, kaçakçılık ve terör faaliyetleri kapsamında; 146 asayiş, 6 kabahat, 101 takibi gereken, 13 kaçakçılık ve 8 siber olayı olmak üzere toplam 274 olay meydana gelirken bu olayların 269’u, yüzde 98’si aydınlatıldı.