Erzincan’da 2024-2025 yılı Eğitim ve Öğretim yılının ilk ders zili çaldı. Şehit Jandarma Uzman Çavuş Fırat Kılıç İlkokulu’nda da eğitim gören öğrenciler ders başı yaparak yeni döneme başladı.Erzincan’da 39 bin öğrenci 2024 - 2025 yılı Eğitim ve Öğretim yılının ilk gününde ders başı yaptı. Aileleriyle okula gelen öğrencilerin heyecanlı oldukları gözlendi.Düzenlenen ilk ders zili programı saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Program günün anlam ve önemine ilişkin konuşmaların yapılması, şiirlerin okunması ve 4. sınıf öğrencilerinin 1. sınıf öğrencilerine çiçek hediyesi ile devam etti.İlk ders zili programı münasebetiyle Şehit Jandarma Uzman Çavuş Fırat Kılıç İlkokulu öğrencileriyle bir araya gelen Erzincan Vali Yardımcısı Yusuf İzci, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.Yusuf İzci, “Eğitim; hayatın en güçlü başlangıcıdır. Okul, sadece dört duvar arasında geçirilen zaman değildir; aynı zamanda hayatı öğrenmek, kendimizi keşfetmek, büyük hayaller kurmak ve bu hayalleri gerçeğe dönüştürmek için bir kapıdır.” dedi.Ders zilini öğrencilerle birlikte çalan İzci, öğrencilere sınıflarına kadar eşlik etti. Ardından Vali Hazma Aydoğdu’nun öğrenciler için hazırladığı hediye kalemleri öğrencilere veren İzci, öğrencilerin ve öğretmenlerin başarılı bir yıl geçirmelerini temenni etti.