Yurt dışından ve şehir dışından gelen gurbetçilerini ağırlayan Erzincan’da hastanelerde yoğunluk yaşanıyor.Yaz dönemiyle birlikte gurbetçilerin akın ettiği Erzincan’da hasta sayısında artış yaşandı. Hastanelerin acil servislerinde ve polikliniklerinde hasta yoğunluğu oluştu.Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Ufuk Kuyrukluyıldız, Erzincan’a yurt dışından ve şehir dışından gelen misafirlerin hastanede sunulan sağlık hizmetlerine bir yansıması olduğunu aktardı.Ufuk Kuyrukluyıldız, “Yaz döneminin Erzincan için özelliği gurbette yaşayan insanların ailelerini görmek için Erzincan’ı ziyarete gelmeleri. Gerek şehir dışından gerek ülke dışından gurbetçi vatandaşlarımız yaz döneminde Erzincan’a gelerek ailelerini ziyaret ediyorlar. Tabibu ziyaretlerin de bizim hastanemizde sunulan sağlık hizmetlerine bir yansıması oluyor. Bunlar önce hem kendileri, büyük şehirlerde ya da yurt dışında çözemedikleri ya da çözümü erteledikleri sağlık problemlerini çözmek için hem de buraya geldiklerinde anne, baba gibi büyüklerinin sağlık sorunlarına destek olabilmek için hastanemize geliyorlar. Dolayısıyla da yaz döneminde hasta sayımız diğer mevsimlerin üzerine çıkıyor.” dedi.Hastanedeki hasta sayısındaki artıştan bahseden Kuyrukluyıldız, “Şöyle ki ortalama günlük 3 bin 500 olan poliklinik sayımız 4 bin 500’lere ulaştı. Yine bin civarında olan acil hasta sayımızda bin 800 ulaştı. Dolayısıyla hem hasta yoğunluğu hem de bizim gurbetçi vatandaşlarımızdan oluşan hasta yoğunluğundan ötürü şu an hastanemizde hakikaten bir hasta yoğunluğu söz konusu. Ama arkadaşlarımız, başta hekimlerimiz, hekimlerimizle birlikte diğer sağlık personelimiz, tüm destek elemanlarımız var gücüyle çalışarak bu yoğunluğa karşılıklı olarak sağlık hizmetini sunmaya çalışıyorlar. Ben hepsine teker teker teşekkür ediyorum. Özellikle bu kadar kısıtlı sayıda hekimimizle vermiş olduğumuz sağlık hizmetini birçok illerden daha iyi ve daha kaliteli olduğunu düşünüyorum.” şeklinde konuştu.