Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) rakamlarına göre, Erzurum Hava Limanı’ndan 2024 yılı ilk yedi ayı içinde 692 bin 419 kişi uçtu.Erzurum Hava Limanı’nda 2024 yılının ilk yedi ayında 4 bin 516 uçuş gerçekleşti ve toplam 692 bin 419 kişi uçtu. Yedi ayda Erzurum Hava Limanı’ndan 4 bin 426 iç hat ve 90 dış uçuş gerçekleşti. 2023 yılının aynı döneminde ise toplam 4 bin 401 uçuş gerçekleşti ve 597 bin 663 kişi uçtu.Erzurum’da yedi ayda 687 bin 752 iç hatlar ve 4 bin 667 kişi dış hatlardan uçak hizmetinden yararlandı. 2024 yılının ilk yedi ayı içinde Erzurum’dan 3 bin 874 ticari uçuş olurken, havaalanından toplam 5 bin 937 ton yük trafiği yaşandı. Aynı ay içinde toplam 46 tonluk kargo trafiği gerçekleşti.