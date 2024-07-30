Erzincan’da İl Müftülüğü bünyesinde Diyanet İzci Evi açıldı.Erzincan’da açılan Diyanet İzci Evi’nde öğrenciler hem izcilik faaliyetlerine katılıyor hem de Kur’an-ı Kerim eğitimi alıyor.Erzincan’da müstakil bahçeli ev, İl Müftülüğü tarafından izcilik kamp faaliyetlerinde kullanılmak üzere dizayn edildi. Erzincan İl Müftülüğü bünyesinde açılan izci evi, öğrencilerin izcilik faaliyetlerinin yanı sıra Kur’an-ı Kerim, ilmihal, hadis ve değerler eğitimleri alabilecekleri bir merkez haline getirildi.İzci evi lideri ve Manevi Danışman Mehmet Kurtaran, izci evinde yapılan eğitimler hakkında bilgiler verdi. Mehmet Kurtaran, "Bir hayırsever tarafından Diyanet İşleri Başkanlığına ve İl Müftülüğümüze bağışlanan bu alanı, İl Müftümüz Muharrem Gül hocamızın onayıyla izci evi olarak açtık. Burada izcilerin ok atabileceği, izcilik faaliyetlerini yürütebilecekleri alanlar oluşturduk. İzcilikle Yaz Kur’an kursumuzu birleştirdik ve çok bereketli oldu. Öğrenciler teneffüslerinde bile eğitici oyunlar oynuyor, oba halinde hareket ederek birlik ve beraberlik ruhunu yakalıyorlar. Öğrenciler birbirlerine yardımlaşma ve dayanışma konusunda oldukça iyi bir duruma geldiler," dedi.Erzincan İl Müftüsü Muharrem Gül ise, "Erzincan yaz kurslarımız açıldı. Tüm köylerimizde ve mahallelerimizde kurslarımız aktif. Diğer kurslarımızdan farklı olarak burada izcilerimiz hem yaz Kur’an kursu hem de izcilik eğitimi alıyorlar. Bu kampı daha da teşekküllü hale getirip bütün kurslarımızın bu kampı ziyaret etmelerini ve hafızlık kursu öğrencilerinin bu doğal ortamda eğitim almalarını amaçlıyoruz. İl genelinde ise toplam 11 bin 101 öğrencimiz yaz Kur’an kurslarına devam ediyor. Erzincan’da yaz Kur’an kurslarımız çok verimli geçiyor," dedi.