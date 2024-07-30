Erzincan’da “Okuldaki Çiftlik" projesiyle minik öğrenciler sebze hasadına başladı.Tarım ve Orman Bakanlığı ile Millî Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol ile başlayan “Okuldaki Çiftlik" projesinde öğrenciler sebze hasadına başladı.Proje ile çocukların tarım, orman, doğa ve doğal yaşam konularında farkındalık oluşturmaları, bilinçlenmeleri, aidiyet duygusu geliştirmeleri ve harekete geçmeleri hedefleniyor.Ülke genelinde 28 ili kapsayan projede her ilde bir okul ve bir sınıf belirlendi. Erzincan’daki proje, Demirkent TOKİ İlkokulu’nda gerçekleştirildi. Okul bahçesinde projenin ikinci aşaması olarak sera kuruldu, öğrenciler tarafından kurulan seraya sebze fidelerinin dikimi gerçekleştirildi.Yaz tatilinde ise “Okuldaki Çiftlik” projesi kapsamında Demirkent İlkokulu bahçesine dikilen sebze fidelerinin bakımı Okul Müdürü Ahmet Sağsöz ve öğrenciler tarafından yapıldı.Öğrencilerin ilgisi ve sevgisi ile seraya dikilen fideler büyüyerek sebze vermeye başladı. Sebze hasadına başlayan öğrenciler üretime katılmanın mutluluğu ve heyecanını yaşadılar. Demirkent İlkokulu öğrencileri serada sebze yetiştirmeyi sevdiklerini belirterek biz de sebze yetiştirmeyi öğrendik dediler.Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Şahin ise, “Bu proje ile çocukların tarım, orman, doğa konularında farkındalık oluşturmaları, bilinçlenmeleri, aidiyet duygusunu geliştirmeleri ve harekete geçmeleri hedeflenmişti. Demirkent TOKİ İlkokulu’nda kurduğumuz sera, gerçekleştirilen uygulamalı eğitimlerle çocuklarımızı üretim süreçlerine dahil edilmiş olması bizler için çok kıymetlidir. Çocuklarımız sıfırdan başlayarak serada üretim yapmayı başardılar. Bu hem onlar hem de ülkemiz adına çok önemlidir. Tüm öğrencilerimizi kutluyorum" diye konuştu.