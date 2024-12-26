Erzincan’da İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, akşamları mahalle sakinleriyle çay ocaklarında bir araya gelerek afet bilinçlendirmesinde bulunuyorlar.AFAD Erzincan İl Müdürü Enver Özcan, AFAD İl Müdür Yardımcısı Ömer Azim Yılmaz, AFAD Yönetim Merkezi Şube Müdürü Taha Yasin Dal, AFAD Yönetim Hizmetleri Şube Müdürü Kadir Turan, AFAD Planlama, İyileştirme Şube Müdürü Murat Ursavaş’ın katıldığı Yavuz Selim Mahallesinde düzenlenen toplantıda Mahalle Muhtarı Necmettin Bingöl ve vatandaşlara afet konularında bilgilendirmelerde bulunuldu.Yaşanabilecek bir deprem sonrası toplanma alanları ve benzeri hususlarda bilgiler aktaran AFAD Erzincan İl Müdürü Enver Özcan, “Erzincan’da ilk kez böyle bir şey düşündük. Karşılıklı vatandaşlarımızla hem sohbet edip sizlerle fikir alışverişinde bulunmak istedik. Erzincan’da bir afet kültürünün farkındalığını oluşturmak istiyoruz. Bu anlamda burası ilk pilot noktamız oldu” dedi.Mahallelerde gönüllü AFAD ekipleri oluşturulması için de çalışmalar başlatıldı.