Hakkari’de ’Yüzme bilmeyen kalmasın’ projesi ile çocuklar hem yüzme öğreniyor hem de eğleniyor.Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında ilköğretimde okuyan öğrencilerin, beden eğitimi ve oyun derslerini yüzme öğrenerek değerlendirmeleri amacıyla hayata geçirilen ’Yüzme bilmeyen kalmasın’ projesi devam ediyor. Bu proje çerçevesinde Hakkari Olimpik Yüzme Havuzu’nda yüzme antrenörleri nezdinde minik öğrenciler yüzme öğreniyor. Haftanın belirli günlerinde farklı seanslar şeklinde yılsonuna kadar sürecek olan bu etkinlik toplam bin 310 öğrenci, bu projeden faydalanacak.İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz; Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım ve şube müdürleri eşliğinde, Hakkari Olimpik Yüzme Havuzu’nu ziyaret ederek burada yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Çocukların yüzme öğrenme heyecanlarına ortak olduklarını ifade eden Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, “Öncelikle böyle önemli ve ciddi bir projeyi hayata geçiren Milli Eğitim Bakanımız ve Gençlik ve Spor Bakanımıza, ilimizde bu güzel projemizi himayelerinden dolayı Valimiz Ali Çelik’e, şükranlarımı sunuyorum. Bu proje sayesinde; çocuklarımız, hem yüzme öğreniyor, hem de eğleniyor. Ayrıca çocuklarımız arasındaki bağlantı güçleniyor ve özgüvenleri gelişiyor. Proje kapsamında İnşallah okullarımızın tamamına ulaşarak çocuklarımıza yüzmeyi öğreteceğiz. Eğitim-öğretim yılının sonunda, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz ile işbirliği halinde, çocuklarımızı gerek yüzme adına gerekse müsabık olma adına yüzmeye ve yüzme sporuna kazandıracağız. Bu vesileyle projesinin başarıyla yürütülmesinde; Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Emin Yıldırım’ın şahsında, değerli yönetici ve yüzme antrenörlerine, Şube Müdürümüz Erol Hanlıgil’e ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, öğrencilerimize başarılar diliyorum” dedi.İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesince yürütülen çalışmanın Haziran’da son bulacak.