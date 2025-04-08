08-11 Nisan 2024 tarihleri arasında kutlanacak olan 61. Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında Erzincan İl Halk Kütüphanesi Çok Amaçlı Salonu’nda açılış programı düzenlendi.Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan 61. Kütüphane Haftası açılış konuşmasını Erzincan İl Halk Kütüphanesi Müdürü Özgür Doğan yaptı. Doğan konuşmasında kütüphaneden yararlananların sayısı ile ilgili istatistiki bilgiler verdi.100. Yıl İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü tarafından düzenlenen programa, Erzincan Vali Yardımcısı Yusuf İzci, Erzincan İl Kültür Turizm Müdürü Oğuzhan Kılıç, kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.Programda konuşmaların ardından Fevzi Efendi İlkokulu öğrencileri tarafından müzik resitali sunuldu. Daha sonra yıl içerisinde en çok kitap okuyan okurlara çeşitli hediyeler takdim edildi. 61. Kütüphane Haftası hafta boyunca Erzincan’da farklı etkinliklerle kutlanmaya devam edilecek.